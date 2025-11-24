Quella paura necessaria di Hänsel e Gretel | la favola in lirica incanta il pubblico di bambini al Piccolo Regio
Il suono dei nomi di Hänsel e Gretel spaventa decine di generazioni di bambini da oltre duecento anni grazie alla perfidia sottile di quei due mascalzoni dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm. Eppure la loro favola famosa in tutto il mondo e nota, loro malgrado, a tutti i cuccioli di ogni ordine e grado continua a essere un rito d’iniziazione irrinunciabile in quegli anni di passaggio indesiderati per quasi chiunque, quelli che fanno diventare un po’ più grandi. Sulla trama di Hänsel e Gretel il compositore tedesco Engelbert Humperdinck – tra le altre cose collaboratore di Richard Wagner a Bayreuth – alla fine dell’Ottocento ha costruito un’opera fatta e finita, con libretto scritto dalla sorella Adelheid Wette (usava il cognome da sposata). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
