Queen Brian May e Roger Taylor aprono ad un possibile concerto con ologrammi in stile ABBA Voyage
Il chitarrista dei Queen, Brian May ed il batterista Roger Taylor hanno parlato della possibilità di uno spettacolo di ologrammi in stile ABBA Voyage. L’anno scorso, erano emersi rumous secondo i quali era in lavorazione uno spettacolo di ologrammi dei Queen dopo che la Mercury Songs Limited, l’organizzazione che detiene la proprietà dei lavori solisti del defunto frontman, avrebbe presentato istanza di registrazione del suo nome per la realtà virtuale ed il 3D. All’epoca, May sembrava riluttante all’idea: “ Abbiamo parlato e guardato gli ologrammi di Freddie, ma amiamo essere vivi e pericolosi, ecco, questa è la nostra enfasi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
