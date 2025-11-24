Quattrocento euro per un finto concerto trap truffato un 24enne

Ilpiacenza.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffe on line, due denunce nei giorni scorsi. Il primo caso riguarda, un cittadino marocchino di 34 anni residente a Grosseto, che ha raggirato un giovane studente di 24 anni di Piantello inducendolo a versare una somma di 400 euro per l’acquisto di biglietti per un concerto di musica “trap”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

quattrocento euro per un finto concerto trap truffato un 24enne

© Ilpiacenza.it - Quattrocento euro per un finto concerto trap, truffato un 24enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

quattrocento euro finto concertoQuattrocento euro per un finto concerto trap, truffato un 24enne - Raggirato anche un 34enne che ha versato 500 euro come caparra per l’acquisto di un’auto. Segnala ilpiacenza.it

Fan truffata dal finto Damiano David: “Mi prometteva concerti, gli ho dato 15 mila euro”/ L’episodio choc - Un finto Damiano David truffa una segretaria di 45 anni: "Mi ha preso oltre 15 mila euro" Un curioso episodio riportato da Le Parisien rivela quanto accaduto a una fan accanita di Damiano David, l’ex ... Da ilsussidiario.net

“Gli ho dato 15mila euro, mi prometteva concerti esclusivi e una serata in un castello”: fan truffata dal finto Damiano David - Nei film succede che cantante e fan si incontrino e si innamorino, nella vita reale è sicuramente più difficile. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Quattrocento Euro Finto Concerto