Quattrocento euro per un finto concerto trap truffato un 24enne

Truffe on line, due denunce nei giorni scorsi. Il primo caso riguarda, un cittadino marocchino di 34 anni residente a Grosseto, che ha raggirato un giovane studente di 24 anni di Piantello inducendolo a versare una somma di 400 euro per l’acquisto di biglietti per un concerto di musica “trap”. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Quattrocento euro per un finto concerto trap, truffato un 24enne

