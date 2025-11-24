Quarta Repubblica il caso della famiglia che vive nel bosco nella puntata di stasera | anticipazioni del 24 novembre 2025

Nicola Porro torna questa sera, lunedì 24 novembre 2025, con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk show dedicato all’ attualità politica ed economica in onda in prima serata su Rete 4. La puntata si annuncia particolarmente densa: dal vertice USA-UE-Kiev di Ginevra sul piano di Donald Trump per la pace tra Ucraina e Russia, agli scontri tra centri sociali e polizia a Bologna, fino al caso della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, con i bambini allontanati e la vicenda finita sul tavolo del Governo. Indice. Orario e dove vedere Quarta Repubblica il 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

