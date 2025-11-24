Quando nevica a Roma? L’attesa cresce | aria gelida e prime imbiancate nel Lazio

Funweek.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il freddo è arrivato con decisione sul Centro Italia e, con esso, cresce l’attesa dei romani per un evento che nella Capitale mantiene sempre un fascino particolare: la neve. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Sebbene Roma sia storicamente poco incline alle imbiancate, le condizioni meteo del weekend lasciano aperto uno spiraglio di possibilità, soprattutto nelle zone montane del Lazio, dove i primi fiocchi sono già attesi nelle prossime ore. Prime nevicate sulle montagne laziali. a “Dama Bianca” è tornata a farsi vedere nel Lazio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

nevica roma l8217attesa cresceQuando nevica a Roma? L’attesa cresce: aria gelida e prime imbiancate nel Lazio - Il freddo è arrivato con decisione sul Centro Italia e, con esso, cresce l’attesa dei romani per un evento che nella Capitale mantiene sempre un fascino ... Secondo funweek.it

Cerca Video su questo argomento: Nevica Roma L8217attesa Cresce