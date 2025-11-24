Qarabag Jankovic | Col Napoli si può perdere e pareggiare ma noi saremo sempre noi stessi

Marko Jankovic, calciatore del Qarabag, ha parlato in Press Conference allo Stadio Maradona alla vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Qarabag. Queste le sue parole: Jankovic: proveremo a fare il nostro calcio e guadagnare il rispetto. “Sappiamo che giochiamo contro i Campioni d’Italia, proveremo a fare il nostro calcio e guadagnare il rispetto. Si puó perdere e pareggiare, ma noi saremo sempre noi stessi”. Vi sentite la squadra-rivelazione della Champions League fin qui? . “Noi proveremo a fare la nostra partita, ma sappiamo che il Napoli é favorito, gioca in casa, ma noi abbiamo fiducia e i punti in classifica dimostrano che possiamo fare un grande risultato”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Qarabag, Jankovic: “Col Napoli si può perdere e pareggiare, ma noi saremo sempre noi stessi”

