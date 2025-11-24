Pulisic torna e segna Maignan para tutto Il Milan di corto muso vince un altro derby

Laverita.info | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri contiene nel 1° tempo, poi l’americano sblocca in tap-in. L’ex Calhanoglu sbaglia il rigore dell’1-1: è sorpasso rossonero. 🔗 Leggi su Laverita.info

pulisic torna e segna maignan para tutto il milan di corto muso vince un altro derby

© Laverita.info - Pulisic torna e segna. Maignan para tutto. Il Milan di corto muso vince un altro derby

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pulisic torna segna maignanInter-Milan 0-1. Pulisic segna e Maignan para un rigore. Il derby è del Diavolo - Super Maignan a San Siro, il francese salva su Lautaro e para un rigore, Inter sconfitta da un gol di Pulisic nella ripresa. Riporta msn.com

pulisic torna segna maignanIl Milan fa suo il derby con Pulisic e Maignan, Inter ko 1-0 - 0 l'Inter nel posticipo della 12esima giornata di Serie A e ottiene il sesto risultato ... lapresse.it scrive

pulisic torna segna maignanMaignan para tutto, Pulisic segna: Milan, vittoria e sorpasso sull'Inter, finisce 0-1 - In un derby della Madonnina ad altissima tensione la spunta il Milan, in «casa» dell'Inter, grazie a un gol di Pulisic ma, soprattutto, alle mani di Mike Maignan, in una partita di grande sofferenza ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Torna Segna Maignan