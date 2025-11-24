Pulisic punge Calhanoglu sbaglia Il derby è rossonero

Agi.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un Milan cinico fa festa e si impone per 1-0 nel derby contro l'Inter. Sono una rete di rapina di Pulisic e un rigore fallito da Calhanoglu nella ripresa a mettere il marchio sulla sfida. Una stracittadina da record in termini di incassi. Gli 8 milioni e 649.494 euro di entrate registrate al botteghino segnano infatti un primato nella storia della serie A. La prima opportunità del match è per i nerazzurri e arriva al 4'. Dimarco pennella dalla sinistra per Thuram, che si avvita di testa trovando però il connazionale Maignan pronto alla parata in tuffo. Pochi istanti dopo, Gabbia viene colpito da una gomitata al volto da Martinez in un contrasto volante e rimane a terra per diversi minuti. 🔗 Leggi su Agi.it

pulisic punge calhanoglu sbaglia il derby 232 rossonero

© Agi.it - Pulisic punge, Calhanoglu sbaglia. Il derby è rossonero

Argomenti simili trattati di recente

pulisic punge calhanoglu sbagliaInter-Milan, le pagelle: Pulisic (7), Maignan (8), Calhanoglu (5), Lautaro (4,5) - 0 il derby contro l'Inter e si è rilanciato al secondo posto della classifica. Secondo ilmessaggero.it

pulisic punge calhanoglu sbagliaIl derby è del Milan, Inter sconfitta: decide Pulisic, Calhanoglu sbaglia un rigore - Il Milan vince il derby contro l'Inter grazie al goal di Pulisic: rossoneri che sorpassano la squadra di Chivu in classifica. Segnala ilbianconero.com

Pagelle Inter-Milan 0-1: Pulisic decide il derby, ma è Maignan il migliore. Calhanoglu da incubo, male Sommer - 1 top e flop: Pulisic stende i nerazzurri, ma è Maignan il migliore in campo. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Punge Calhanoglu Sbaglia