Pulisic e Maignan eroi | il Milan vince il derby e vola al secondo posto

Ilgiornaleditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Decisivo il portiere rossonero: para un rigore a Calhanoglu MILANO - Un Milan cinico fa festa e si impone per 1-0 nel derby contro l'Inter. Sono una rete di rapina di Pulisic e un rigore fallito da Calhanoglu nella ripresa a mettere il marchio sulla sfida. Una stracittadina da record in termini di i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

