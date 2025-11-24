Pulisic e Maignan eroi | il Milan vince il derby e vola al secondo posto

Decisivo il portiere rossonero: para un rigore a Calhanoglu MILANO - Un Milan cinico fa festa e si impone per 1-0 nel derby contro l'Inter. Sono una rete di rapina di Pulisic e un rigore fallito da Calhanoglu nella ripresa a mettere il marchio sulla sfida. Una stracittadina da record in termini di i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pulisic e Maignan eroi: il Milan vince il derby e vola al secondo posto

