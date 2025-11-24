pugni ai soccorritori casi in aumento il dolore per la perdita di un proprio caro non giustifica la violenza

Viareggio (Lucca), 24 novembre 2025 – Erano accorsi alle 6 di mattina per soccorrere una donna che aveva accusato un malore nella sua abitazione. Ma le cose sono precipitate: la donna è deceduta e uno dei soccorritori ha ricevuto un pugno al volto da un familiare al termine di un alterco. E’ successo sabato mattina a Torre del Lago e ad avere la peggio è stato un volontario della Misericordia di Torre del Lago che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato e ascoltato i protagonisti della vicenda. Non è un caso isolato. Che non è purtroppo un caso isolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

