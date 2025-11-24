Puglia Decaro trionfa e chiude alle voci | Il Pd ha già un segretario

Ogni coalizione ha mantenuto il suo territorio. E’ così che si potrebbe sintetizzare questa ultima tornata di regionali conclusasi con la vittoria di Roberto Fico in Campania, Alberto Stefani in Veneto e Antonio Decaro in Puglia. L’ingegnere 55enne sarà quindi il successore di Michele Emiliano alla guida della Regione che dopo 20 anni resta ancora . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

