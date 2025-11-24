Puglia Decaro | rigrazio i leader del centrosinistra che mi hanno spinto

Bari, 24 nov. (askanews) – “Ho sentito per telefono Elly già prima che uscissero gli ultimi dati e mi ha fatto i complimenti. Ho sentito il presidente Conte, Fratoianni e Bonelli. Li ringrazio per aver scelto me e avermi spinto alla candidatura perché all’inizio mi tremavano un po’ le gambe. Poi quando ho iniziato a girare la Puglia hanno smesso di tremare”. Lo ha detto il candidato vincitore delle elezioni per la presidenza della Regione Puglia, l’eurodeputato del Pd Antonio Decaro, parlando davanti a cronisti e telecamere nella sede del suo comitato elettorale. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

