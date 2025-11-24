Proteste dopo il Maccabi è il turno dell' Hapoel Tel Aviv | il match in fiera con la Virtus

Bologna e Israele si incroceranno di nuovo il 12 dicembre con la partita di basket tra la Virtus e l’Hapoel Tel Aviv. Ed è impossibile non guardare al nuovo match di Eurolega con la memoria alle immagini degli scontri tra manifestanti e polizia e dei danneggiamenti avvenuti lo scorso venerdì 21. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Proteste, dopo il Maccabi è il turno dell'Hapoel Tel Aviv: il match in fiera con la Virtus

Virtus-Maccabi al PalaDozza: scontri e guerriglia a Bologna, petardi contro la polizia che usa idranti e lacrimogeni - Devastazione nel centro di Bologna durante la partita tra la Virtus e il Maccabi Tel Aviv giocata al PalaDozza. Riporta corrieredibologna.corriere.it

Il bilancio dopo i disordini a Bologna per la partita Virtus-Maccabi: 16 agenti feriti e 15 persone identificate - Il ministro Matteo Piantedosi: «Ancora una volta è stato impedito a una minoranza rumorosa di professionisti della violenza di condizionare la libertà di tutti. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Proteste Pro-Palestina, caos e arresti prima di Aston Villa-Maccabi Tel Aviv: cosa è successo - Birmingham è stata teatro delle proteste dei tifosi dell'Aston Villa che hanno chiesto alla UEFA l'esclusione delle squadre israeliane dalle coppe. Come scrive fanpage.it