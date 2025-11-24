Proteste dopo il Maccabi è il turno dell' Hapoel Tel Aviv | il match in fiera con la Virtus

Bologna e Israele si incroceranno di nuovo il 12 dicembre con la partita di basket tra la Virtus e l’Hapoel Tel Aviv. Ed è impossibile non guardare al nuovo match di Eurolega con la memoria alle immagini degli scontri tra manifestanti e polizia e dei danneggiamenti avvenuti lo scorso venerdì 21. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Proteste, dopo il Maccabi è il turno dell'Hapoel Tel Aviv: il match in fiera con la Virtus

