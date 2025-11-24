Pronti ad accogliere donne che hanno subito violenza L' impegno di Marano Arav per l' autonomia delle vittime di abusi

“La vera libertà per una donna che ha subito violenza inizia quando può contare su sé stessa. E un lavoro è il primo passo per riacquistare dignità e indipendenza. Senza autonomia economica, non esiste reale possibilità di ricominciare. La violenza toglie voce, il lavoro la restituisce”. Con queste parole, Mena Marano, imprenditrice napoletana e Ceo di Arav Group (realtà che gestisce i marchi Silvian Heach, John Richmond, Richmond X, Trussardi Kids, Cavalli Kids, North Sails Kids), lancia un messaggio forte e non negoziabile: creare percorsi di lavoro e dignità per le donne che escono da situazioni di abuso, trasformando le aziende in luoghi di rinascita concreta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: offrire opportunità concrete di lavoro alle donne che escono da situazioni di abuso, per favorire un autentico percorso di rinascita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Pronti ad accogliere donne che hanno subito violenza". L'impegno di Marano (Arav) per l'autonomia delle vittime di abusi

