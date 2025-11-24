Procedura di raffreddamento sulla vertenza la richiesta dell' Ugl al commissario dell' Asp azienda servizi alla persona

Ilpescara.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La Ugl Chieti-Pescara chiede al commissario della Asp di Pescara – Azienda Servizi alla Persona – di esperire la procedura di raffreddamento sulla vertenza aperta dai propri dipendenti entro martedì prossimo, 25 novembre, come sollecitato anche dalla prefettura di Pescara. A fronte di uno stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

procedura di raffreddamento sulla vertenza la richiesta dell ugl al commissario dell asp azienda servizi alla persona

© Ilpescara.it - "Procedura di raffreddamento sulla vertenza", la richiesta dell'Ugl al commissario dell'Asp (azienda servizi alla persona)

Contenuti che potrebbero interessarti

procedura raffreddamento vertenza richiesta"Procedura di raffreddamento sulla vertenza", la richiesta dell'Ugl al commissario dell'Asp (azienda servizi alla persona) - Il sindacato interviene sulla vicenda della vertenza aperta dai dipendenti dell'Asp di Pescara ... Riporta ilpescara.it

Vertenza Jabil, via alla procedura di licenziamento collettivo per 413 lavoratori - L’azienda ha ufficialmente annunciato di aver avviato la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 413 dipendenti dello ... Si legge su lettera43.it

VERTENZA "MERID BULLONI", TAVOLO AL MISE IL 14 GENNAIO SU RICHIESTA DELLA REGIONE - Il Mise, su richiesta della Regione Campania, ha convocato per il 14 gennaio prossimo un tavolo unitario - Segnala regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Procedura Raffreddamento Vertenza Richiesta