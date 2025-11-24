Prime Video userà l' AI per i video riassunti delle serie l' annuncio ufficiale

Comingsoon.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente che proporrà riassunti video generati dall'Intelligenza Artificiale, per ora per alcune serie originali presenti sulla piattaforma e solo in lingua inglese. Un passo avanti ulteriore dopo le sinossi in forma scritta, dove l'IA era stata già rodata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

