Prima ruba poi sputa contro la volante della polizia

Genovatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli della Polizia di Stato nel centro storico genovese. Un arresto e una denuncia, sabato sera, tra via del Canneto il lungo e via Prè. Prima ruba, poi sputa contro la poliziaUn 20enne tunisino è stato denunciato per furto aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale e deturpamento e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

prima ruba poi sputa contro la volante della polizia

© Genovatoday.it - Prima ruba, poi sputa contro la volante della polizia

Scopri altri approfondimenti

prima ruba sputa controPrima ruba, poi sputa contro la volante della polizia - Un genovese di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato invece riconosciuto mentre camminava in via Prè e controllato. Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Ruba Sputa Contro