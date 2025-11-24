Prima ruba poi sputa contro la volante della polizia
Controlli della Polizia di Stato nel centro storico genovese. Un arresto e una denuncia, sabato sera, tra via del Canneto il lungo e via Prè. Prima ruba, poi sputa contro la poliziaUn 20enne tunisino è stato denunciato per furto aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale e deturpamento e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Prima ruba, poi sputa contro la volante della polizia - Un genovese di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato invece riconosciuto mentre camminava in via Prè e controllato. Scrive genovatoday.it