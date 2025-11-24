Prima Haaland ora il Bodo Glimt | Spalletti torna l' incubo Norvegia
Con l'Italia a Oslo prese un'imbarcata che lo portò all'esonero, ora sul sintetico di Bodo si gioca gran parte del futuro della Juve in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Premier League, Haaland resta a secco e il City perde. Ko anche il Liverpool e Chelsea prima inseguitrice dell'Arsenal. Nel sabato di calcio inglese accade di tutto - facebook.com Vai su Facebook
Qualificazioni #Mondiali, Haaland non perdona: #ItaliaNorvegia 1-2. Il campione segna al 78esimo, alla prima palla toccata e porta in vantaggio la sua squadra #ITANOR #Azzurri #VivoAzzurro Vai su X
Prima Haaland, ora il Bodo Glimt: Spalletti, torna l'incubo Norvegia - Con l'Italia a Oslo prese un'imbarcata che lo portò all'esonero, ora sul sintetico di Bodo si gioca gran parte del futuro della Juve in Champions ... Secondo msn.com
Bodo Glimt, Aleesami: - Haitam Aleesami, difensore del Bodo Glimt, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. Da m.tuttomercatoweb.com
Bodo/Glimt, rifinitura in vista della Juventus: lavoro a parte per l'ex Milan Hauge - Allenamento di rifinitura in corso all'interno dell'Aspmyra Stadion per il Bodo/Glimt che domani sera affronterà in Norvegia la Juventus. Secondo tuttomercatoweb.com