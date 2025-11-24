Previsioni meteo Livorno l' allerta per rischio idrogeologico diventa arancione fino alla mattina del 25 novembre
La sala regionale della protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino riguardo le previsioni meteo. L'allerta attualmente in corso per rischio idrogeologico passa da gialla ad arancione a partire dalle 17 di oggi, lunedì 24 novembre, fino alle 8 di domani mattina. Successivamente ritornerà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
