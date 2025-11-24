Previsioni meteo Livorno l' allerta per rischio idrogeologico diventa arancione fino alla mattina del 25 novembre

Livornotoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sala regionale della protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino riguardo le previsioni meteo. L'allerta attualmente in corso per rischio idrogeologico passa da gialla ad arancione a partire dalle 17 di oggi, lunedì 24 novembre, fino alle 8 di domani mattina. Successivamente ritornerà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

