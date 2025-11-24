Premio Fortunato 2025 al Neuromed | c’è Malagò Le anticipazioni
Grande attesa per la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato, in programma lunedì 1 dicembre al Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (Isernia). Manifestazione dedicata a Igor Protti: un riconoscimento speciale andrà all’ex Presidente Coni Giovanni Malagò. Come avevamo anticipato nelle ultime settimane qui, nel nostro blog, il bel Centro di Ricerca Neuromed di Pozzilli (IS) ospiterà lunedì 1 dicembre la XVI edizione del Premio Andrea Fortunato (in memoria del campione ex Juventus) “ Lo sport è vita”. Evento promosso dalla Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno) in collaborazione con la Fondazione Neuromed. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
