Premier League caos Everton | Gueye schiaffeggia Keane e viene espulso

Una delle scene più incredibili della stagione inglese si è consumata a Old Trafford. Nel Monday Night tra Manchester United ed Everton, la squadra di Liverpool è rimasta in dieci dopo appena quattordici minuti per un'espulsione che ha dell'assurdo: Idrissa Gueye è stato cacciato non per un fallo, ma per un gesto violento ai danni. del suo compagno Michael Keane. Premier League 24 Novembre 2025 - 21:00 Manchester United - - Everton Una lite surreale tra compagni. Tutto nasce dopo un'azione dello United, con il gioco già fermo. Gueye e Keane iniziano a discutere animatamente, forse per un posizionamento sbagliato o una scelta difensiva mal digerita.

