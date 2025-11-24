Premier League caos Everton | Gueye schiaffeggia Keane e viene espulso
Una delle scene più incredibili della stagione inglese si è consumata a Old Trafford. Nel Monday Night tra Manchester United ed Everton, la squadra di Liverpool è rimasta in dieci dopo appena quattordici minuti per un’espulsione che ha dell’assurdo: Idrissa Gueye è stato cacciato non per un fallo, ma per un gesto violento ai danni. del suo compagno Michael Keane. Premier League 24 Novembre 2025 - 21:00 Manchester United - - Everton Una lite surreale tra compagni. Tutto nasce dopo un’azione dello United, con il gioco già fermo. Gueye e Keane iniziano a discutere animatamente, forse per un posizionamento sbagliato o una scelta difensiva mal digerita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Scopri altri approfondimenti
La verità sull'interesse dei club di Premier League per Yildiz Come riportato da Fabrizio Romano, le voci di un incontro a Torino tra i dirigenti dell'Arsenal e Mendes non trovano riscontri: nessun dialogo è stato avviato Intanto la Juve si muove per blindare - facebook.com Vai su Facebook
Sprofondo #Liverpool in Premier League, il #Chelsea si avvicina all'Arsenal capolista Vai su X
PREMIER LEAGUE - Everton in 10 contro il Manchester United per una lite tra compagni di squadra - Dopo soli 13 minuti di gioco l’Everton rimane in 10 in campo contro lo United a causa di una lite tra compagni di squadra. Riporta napolimagazine.com
Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene espulso - Da lasciare attoniti quanto è appena successo in Premier League. Secondo tuttomercatoweb.com
Follia Gueye in United-Everton: schiaffo al compagno di squadra Keane ed espulsione - Nella partita di Old Trafford il centrocampista è stato cacciato al minuto 13 dopo aver colpito il difensore della sua stessa squadra durante una lite ... msn.com scrive