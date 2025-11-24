Power Rangers Prime cancellato bruscamente e fine del reboot della franchise
Il mondo dei Power Rangers si prepara a una delle sue fasi più incerti, con la serie Power Rangers Prime che, secondo le fonti, si avvicina alla conclusione con il suo sedicesimo numero. Questo scenario solleva interrogativi sul futuro del franchise e sul percorso delle sue ultime incarnazioni narrative, soprattutto dopo un aumento di attenzione verso le recenti produzioni legate a Boom! Studios. La presentazione di questo articolo punta ad analizzare gli sviluppi più recenti, l’andamento della serie e le potenziali ripercussioni per il brand. la fine di “power rangers prime”: una conclusione annunciata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
POWER RANGERS PRIME #12 W: @misty_flores A: @Michael_YG_ C: Joana LaFuente L: @eDukeDW CVR A/I: @Muaadib CVR B/D: Simona Di Gianfelice CVR C/F: Jenny Frison CVR E: @gavinpsmith CVR G: @daniele_dinicuolo CVR H: @adeptalion Vai su X
#FLAMETOYS #PowerRangers #MMPR #? #? #Dragonzord #actionfigures #powerrangers #robot #mecha https://www.metalrobot.it/go-kara-kuri-combine-dragonzord-di-flame-toys-2/ - facebook.com Vai su Facebook
Power Rangers, la reunion su Netflix: “Eravamo sottopagati e senza diritti” - Trent’anni dopo la serie originale, il 19 aprile arriva uno speciale con gli attori delle prime tre stagioni. Riporta quotidiano.net
Power Rangers una volta e per sempre: 30 anni di videogiochi - over con Street Fighter Power Rangers Battle for the Grid: Recensione del nuovo picchiaduro Power Rangers come Arkham e Gotham Knights: le concept ... everyeye.it scrive