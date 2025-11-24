Power Rangers Prime cancellato bruscamente e fine del reboot della franchise

Jumptheshark.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dei Power Rangers si prepara a una delle sue fasi più incerti, con la serie Power Rangers Prime che, secondo le fonti, si avvicina alla conclusione con il suo sedicesimo numero. Questo scenario solleva interrogativi sul futuro del franchise e sul percorso delle sue ultime incarnazioni narrative, soprattutto dopo un aumento di attenzione verso le recenti produzioni legate a Boom! Studios. La presentazione di questo articolo punta ad analizzare gli sviluppi più recenti, l’andamento della serie e le potenziali ripercussioni per il brand. la fine di “power rangers prime”: una conclusione annunciata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

power rangers prime cancellato bruscamente e fine del reboot della franchise

© Jumptheshark.it - Power Rangers Prime cancellato bruscamente e fine del reboot della franchise

Argomenti simili trattati di recente

Power Rangers, la reunion su Netflix: “Eravamo sottopagati e senza diritti” - Trent’anni dopo la serie originale, il 19 aprile arriva uno speciale con gli attori delle prime tre stagioni. Riporta quotidiano.net

Power Rangers una volta e per sempre: 30 anni di videogiochi - over con Street Fighter Power Rangers Battle for the Grid: Recensione del nuovo picchiaduro Power Rangers come Arkham e Gotham Knights: le concept ... everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Power Rangers Prime Cancellato