Povertà educativa minorile e inclusione sociale fondi per 60 borse sportive per giovani dai 6 ai 14 anni

JESI - Il Comune di Jesi rafforza il suo impegno nella lotta alla povertà educativa minorile e nell'inclusione sociale. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha formalizzato l'accettazione del contributo di 50 mila euro da parte della Fondazione Cariverona per l'attuazione del progetto "In. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Povertà educativa minorile e inclusione sociale, fondi per 60 "borse" sportive per giovani dai 6 ai 14 anni

Scopri altri approfondimenti

La biblioteca di Saracena si arricchisce di libri contro la povertà educativa - facebook.com Vai su Facebook

Povertà educativa in aumento tra i ragazzi: cresce l'esclusione Vai su X

Contrastare la povertà educativa: il progetto RemiX e la vulnerabilità dei minori migranti in Italia - Nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il quadro italiano relativo ai minori in condizione di vulnerabilità appare anc ... Da stranieriinitalia.it

Povertà educativa minorile, perché il fondo va rifinanziato - «Tutti i dati lo evidenziano: la povertà educativa minorile in Italia è un’emergenza profonda e urgente». Secondo vita.it

Povertà educativa minorile, Finanziaria e fondi tagliati: è stata solo una «svista»? - Tra i tagli alla spesa pubblica previsti dalla legge Finanziaria approvata negli ultimi giorni del 2024 ce n’è uno che non ha mai occupato le prime pagine dei giornali o le notizie di apertura dei tg, ... Riporta corriere.it