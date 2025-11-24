Poster di Moda | Espressione Artistica e Stile Unici
I poster di moda aggiungono un tocco di eleganza e personalità a qualsiasi ambiente, trasformando gli spazi in espressioni stilistiche uniche. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Fashion Activism [chapter 2], il un progetto del corso di Sostenibilità nel Tessile e nel Prodotto Moda che mira a sviluppare un pensiero critico e comunicarlo in forma di poster per sensibilizzare su impatti ambienatali e sociali del sistema moda. Progetti A.A. 20 - facebook.com Vai su Facebook