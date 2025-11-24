Posizioni economiche ATA ecco le convocazioni per la prova finale Avvisi USR AGGIORNATO con Toscana e Molise

Orizzontescuola.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prova finale di valutazione per le attribuzioni delle posizioni economiche del personale ATA si svolgerà nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre 2025. Ecco gli Avvisi degli USR con le indicazioni della sede presso la quale recarsi. L'articolo Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni per la prova finale. Avvisi USR AGGIORNATO con Toscana e Molise . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni per la prova finale. Avvisi USR [IN AGGIORNAMENTO] - La prova finale di valutazione per le attribuzioni delle posizioni economiche del personale ATA si svolgerà nei giorni 15, 17, 18 e ... Si legge su orizzontescuola.it

posizioni economiche ata convocazioniProva finale nuove posizioni economiche ATA: ecco le istruzioni per i candidati - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per i candidati che devono sostenere la prova finale del percorso per le nuove posizioni economiche ATA. ticonsiglio.com scrive

Posizioni economiche ATA: istruzioni per la prova finale - Disponibili online le indicazioni operative, il video tutorial e le nuove FAQ dedicate allo svolgimento della prova di valutazione ... Come scrive flcgil.it

Cerca Video su questo argomento: Posizioni Economiche Ata Convocazioni