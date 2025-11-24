Ponti Catena Risorgimento e Vittoria chiusi una notte ognuno per le prove di carico

Per consentire le prove di carico sui ponti Catena, Risorgimento e Vittoria, da domani, martedì 25, fino venerdì 28 novembre, ne sarà temporaneamente vietato il passaggio, dalle ore 21 alle 6.Il divieto di transito, che interesserà tutti i veicoli e i pedoni, riguarderà ciascun ponte per una. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ponti Catena, Risorgimento e Vittoria, chiusi una notte ognuno per le prove di carico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"La chiave a stella" di Primo Levi Faussone è un operaio specializzato che vive a Torino e che, dopo aver lavorato per anni alla catena di montaggio della Lancia, decide di cambiare lavoro e gira il mondo per montane gru, ponti sospesi, piattaforme petrolifere - facebook.com Vai su Facebook

"La faccio finita": catena umana sul ponte Corleone, salvato in extremis un trentenne ift.tt/fuzGsAP Vai su X

Ponti Catena, Risorgimento e Vittoria chiusi dalle 21 alle 6 - Nello specifico, sempre con chiusura dalle ore 21 alle 6: ponte Catena, tra il 25 e il 26 novembre; ponte Risorgimento, tra il 26 e il 27 novembre; ponte della Vittoria, tra il 27 e il 28 novembre. Come scrive giornaleadige.it

Da martedì divieto di transito sui ponti Catena, Risorgimento e Vittoria - Verona, divieto di transito sui ponti Catena, Risorgimento e Vittoria, da domani, martedì 25, per prove di carico. Si legge su veronaoggi.it