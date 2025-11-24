Ponte a Ema Casini Iv | Muro pericolante | transenne da tre anni rischio per i cittadini e allagamenti continui FOTO
“Da tre anni i cittadini di Ponte a Ema convivono con una situazione inaccettabile: un tratto di marciapiede chiuso da transenne a causa di un muro privato pericolante in via Chiantigiana, all’altezza del civico 153. Una condizione che mette quotidianamente a rischio studenti, anziani e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Antica Trattoria Ponte Guerro - facebook.com Vai su Facebook
Ponte a Ema, svolta viabilità. A inizio 2025 le nuove rotatorie - Nei primi mesi del 2025 inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di rotatorie di Ponte a Ema. Riporta lanazione.it
Ponte a Ema sulle barricate. Petizione per l’ambulatorio: "Non lasciateci senza medici" - Le firme raccolte sono oltre 500: i residenti si appellano a Comune e Asl "Punto importante per screening sui tumori". Si legge su lanazione.it
Ponte a Ema, un appello per salvare la scuola di Bartali - La classe è una delle «vittime» del dimensionamento scolastico dovuto al calo demografico: al momento alla ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it