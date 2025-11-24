Polo Ralph Lauren e Lacoste vendute a basso prezzo in un negozio a Benevento | sono false scatta il sequestro

Blitz della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Benevento: sequestrati oltre 2mila capi di abbigliamento, soprattutto Lacoste e Ralph Lauren, risultati contraffatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Polo Ralph Lauren e Lacoste vendute a basso prezzo in un negozio a Benevento: sono false, scatta il sequestro - Blitz della Guardia di Finanza in un esercizio commerciale di Benevento: sequestrati oltre 2mila capi di abbigliamento, soprattutto Lacoste e Ralph Lauren ... fanpage.it scrive

