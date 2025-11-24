Polemica su Matteo Renzi entra nel Cda di una società israeliana
Matteo Renzi torna al centro della scena internazionale con un nuovo incarico nel mondo dell’innovazione tecnologica. L’ex presidente del Consiglio, oggi leader di Italia Viva, ha accettato di entrare nel consiglio di amministrazione della società israeliana Enlivex Therapeutics, realtà biotecnologica quotata al Nasdaq e alla borsa di Tel Aviv. La sua presenza nel board accompagnerà lo sviluppo di un progetto basato sulla blockchain, tecnologia su cui Renzi ha ribadito di vedere un potenziale determinante per trasparenza, partecipazione e chiarezza nei modelli di governance del futuro. La scelta del senatore arriva in un momento in cui molte aziende stanno investendo sulle potenzialità della blockchain come strumento capace di rivoluzionare i sistemi di gestione dei dati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
