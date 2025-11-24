Pogba rivede il campo esordio tra gli applausi in Ligue 1! Ora punta al ritorno in Champions

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo più di due anni il francese è tornato a giocare dopo 811 giorni. E mercoledì contro il Pafos potrebbe riabbracciare anche la massima competizione europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pogba rivede il campo, esordio tra gli applausi in Ligue 1! Ora punta al ritorno in Champions - E mercoledì contro il Pafos potrebbe riabbracciare anche la massima competizione europea

Pogba pronto a tornare in campo: la scelta del Monaco, sarà la prima partita dell'ex Juventus dopo la squalifica - L'attesa infinita sembra davvero essere giunta al termine per Paul Pogba che si prepara a fare il suo esordio da giocatore del Monaco.

Pogba, calvario finito: pronto l'esordio con la maglia del Monaco - Pogba si è trasferito al Monaco nel giugno 2025, firmando un contratto biennale da 320.

