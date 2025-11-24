Poche emozioni poi un rosso e il rigore di Coda Così la Samp abbandona l' ultimo posto

I blucerchiati trovano il secondo successo stagionale contro la Juve Stabia grazie all'attaccante, preciso dal dischetto. Ora sono terzultimi a 10 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

