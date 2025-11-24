Pobega brillante con il Bologna Destino segnato | ecco quanto è pronto a incassare il Milan
Calciomercato Milan, Tommaso Pobega protagonista con il Bologna di Vincenzo Italiano. Riscatto che scatterà a una condizione. Ecco le possibili cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ULTIM'ORA: BLITZ AMBIENTALISTA A TRIESTE, IL CANALE DI PONTEROSSO SI È TINTO DI VERDE Questa mattina, sabato 22 novembre 2025, l'acqua del Canale di Ponterosso a Trieste è diventata di un verde brillante. L'azione dimostrativa è stata riven - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, Pobega trascina tutta la squadra rossoblu! Riscatto vicino? Ecco la situazione attuale - Bologna, Pobega trascina i felsinei e si avvicina all’addio definitivo al Milan: i dettagli del riscatto Il Bologna continua a sorprendere in Serie A, e tra gli artefici di questo ottimo avvio c’è un ... Si legge su calcionews24.com
Bologna, ufficiale il ritorno di Tommaso Pobega - Nelle ultime ore è stato infatti raggiunto l’accordo con il Milan per un prestito oneroso a 1 milione di euro con ... Segnala gianlucadimarzio.com
Bologna, trattativa avanzata per il ritorno di Pobega - Dopo l'ultima stagione trascorsa in rossoblù ed il ritorno al Milan dopo la fine del prestito, il centrocampista è pronto a tornare in Emilia ... Lo riporta sport.sky.it