Il profumo che invade la cucina domenicale ha il potere di riportare alla memoria generazioni di pranzi in famiglia. La pizza romana esce dal forno con la sua forma rettangolare inconfondibile, la base croccante, i bordi dorati che promettono sapore concentrato. Non è nostalgia sterile ma tradizione viva, capace di evolversi pur mantenendo intatta la propria identità. Portare questa tradizione tra le mura domestiche sembrava fino a poco tempo fa un’impresa riservata agli esperti. Le cucine casalinghe stavano rinunciando alla sfida, intimidite da tecniche apparentemente complesse e attrezzature specializzate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pizza romana: tradizione e consigli per rifarla a casa