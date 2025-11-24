Più di 3,5 milioni dall’idroelettrico | Miglioreranno la viabilità in Bergamasca

In arrivo in Bergamasca più di 3,5 milioni di euro da Regione Lombardia. I fondi, parte della quota relativa ai canoni ordinari delle grandi derivazioni idroelettriche, sono stati trasferiti per l’ 80% alla Provincia per nove investimenti su tutto il territorio bergamasco. Si tratta di interventi diversi tra di loro: strade, scuole e dissesto idrogeologico sono le tematiche principali su cui si è deciso di indirizzare i contributi. “C’è grande soddisfazione – dichiara Michele Schiavi (FdI), consigliere regionale e vicepresidente della V Commissione Territorio e Infrastrutture -. Questi fondi rappresentano una svolta per il nostro territorio”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it