Pisa impresa sfiorata | nerazzurri raggiunti nel recupero

Lanazione.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 24 novembre 2025 – Quando ormai sembrava fatta il Sassuolo raggiunge il Pisa: nerazzurri due volte in vantaggio e in altrettante occasioni ripresi a stretto giro di posta. E dire che la magia di Meister – una rete di rara potenza che piega le resistenze di Muharemovi? e Muric – sembrava spianare la strada per la prima vittoria esterna in Serie A dopo 34 anni. Ma a trenta secondi dal termine, in pieno recupero, il norvegese Thorstvedt gela la Torre firmando un 2-2 che ci può stare considerato l’andamento generale del match, ma che brucia tanto emotivamente. Il Pisa comunque allunga la sua striscia positiva: sei risultati utili consecutivi che valgono il 16esimo posto in classifica a +2 dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pisa impresa sfiorata nerazzurri raggiunti nel recupero

© Lanazione.it - Pisa, impresa sfiorata: nerazzurri raggiunti nel recupero

Argomenti simili trattati di recente

pisa impresa sfiorata nerazzurriPisa, impresa sfiorata: nerazzurri raggiunti nel recupero - Nel finale Meister illude, ma a tempo quasi scaduto Thorstvedt pareggia ... Riporta lanazione.it

pisa impresa sfiorata nerazzurriIl Pisa sfiora il colpaccio al 'Mapei Stadium': il Sassuolo agguanta il pari all'ultimo tuffo - 2 uno spettacolare posticipo: Gilardino due volte avanti con Nzola su rigore e Meister, ma ripreso da Grosso prima con Matic e poi con Thorstvedt al 90+5' ... Scrive corrieredellosport.it

pisa impresa sfiorata nerazzurriMilan-Pisa finisce con un pareggio. I toscani sfiorano l'impresa - Nel recupero la squadra di Gilardino, in vantaggio, viene agguantata dai rossoneri ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Impresa Sfiorata Nerazzurri