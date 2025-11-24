Pisa impresa sfiorata | nerazzurri raggiunti nel recupero
Pisa, 24 novembre 2025 – Quando ormai sembrava fatta il Sassuolo raggiunge il Pisa: nerazzurri due volte in vantaggio e in altrettante occasioni ripresi a stretto giro di posta. E dire che la magia di Meister – una rete di rara potenza che piega le resistenze di Muharemovi? e Muric – sembrava spianare la strada per la prima vittoria esterna in Serie A dopo 34 anni. Ma a trenta secondi dal termine, in pieno recupero, il norvegese Thorstvedt gela la Torre firmando un 2-2 che ci può stare considerato l’andamento generale del match, ma che brucia tanto emotivamente. Il Pisa comunque allunga la sua striscia positiva: sei risultati utili consecutivi che valgono il 16esimo posto in classifica a +2 dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
