Pirateria sportiva UE LALIGA chiede misure vincolanti per proteggere eventi in diretta

Di fronte a reti pirata sempre più sofisticate, LALIGA e 36 operatori europei sollecitano una legislazione uniforme e obbligatoria per salvaguardare calcio e contenuti audiovisivi dal danno economico e reputazionale. La battaglia contro la pirateria audiovisiva, in particolare quella che erode il valore degli eventi sportivi in diretta, è arrivata a un punto di svolta critico nell'Unione Europea.

