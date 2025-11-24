Piovaschi e meteo instabile sul Foggiano | le previsioni meteo

Piovaschi e meteo instabile sul Foggiano. Secondo le previsioni del meteorologo Carlo Migliore di MeteoSolutions, l’evoluzione di un vortice ciclonico che dalle regioni settentrionali si sposterà verso l’area ionica coinvolgerà la regione in condizioni instabili, anche perturbate nella seconda. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

