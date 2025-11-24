Pieve del Cairo (Pavia), 24 novembre 2025 – Un altro assalto notturno ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. Erano circa le 3.30 di oggi, lunedì 24 novembre, quando è scattato l'allarme al Gulliver di Pieve del Cairo, in via Barani. I ladri hanno forzato la porta antipanico di un'uscita di sicurezza e da lì si sono introdotti negli uffici, incuranti dell'antifurto entrato in funzione. Pare che sapessero dove e come colpire, facendo tutto in fretta per portare a termine il loro piano e riuscire ad allontanarsi prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pieve del Cairo, furto notturno al Gulliver: tagliata e svuotata la cassaforte