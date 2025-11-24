Picchiati a San Benedetto perché tifosi dell’Ascoli | due fratelli all’ospedale indagini in corso
Calciatore Under 15 dell’Ascoli e il fratello 12enne aggrediti a San Benedetto del Tronto per i colori bianconeri. Feriti, sono finiti in ospedale. Individuato l’assalitore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
https://veratv.it/articoli/id-66019/san-benedetto---fratelli-picchiati-per-un-cappellino-dell-ascoli-identificato-l-aggressore - facebook.com Vai su Facebook
Picchiati a San Benedetto perché tifosi dell’Ascoli: due fratelli all’ospedale, indagini in corso - Calciatore Under 15 dell’Ascoli e il fratello 12enne aggrediti a San Benedetto del Tronto per i colori bianconeri ... Secondo fanpage.it
San Benedetto, la ballerina picchiata dalle sue colleghe: una storia di rancori dietro il pestaggio - SAN BENEDETTO Sono state alcune colleghe ad aggredire la ventiquattrenne originaria del Kirghizistan finita in ospedale in codice rosso sabato mattina. Come scrive corriereadriatico.it