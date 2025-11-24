Piazza Roma arriva il grande albero di Natale Tecnici impegnati nella sua installazione

È arrivato il grande albero di Natale che in piazza Roma, incrocio corso Garibaldi, svetterà e farà da cornice per tutte le feste ai vari appuntamenti natalizi in programma in città.L'appuntamento con l'evento dell'accensione dell'albero è per sabato 29 novembre alle 18, a cui farà seguito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

