Piantedosi risponde a Lepore | I danni li paghi chi ha distrutto

Laverita.info | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro: «La partita andava giocata, non potevamo cedere al ricatto antisemita». Chi « Lepore», si fa il centro sociale se lo mangia. Potrebbe essere la morale di un cortocircuito istituzionale provocato dal Sindaco di Bologna che non sapendo come allontanare da sé la responsabilità degli scontri avvenuti venerdì sera prima, durante e dopo la partita di Eurolega di basket tra la Virtus Bologna e il Maccabi di Tel Aviv ha puntato il dito contro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a cui ha chiesto «almeno 100.000 euro di danni» accusandolo di «irresponsabile gestione dell’ordine pubblico». 🔗 Leggi su Laverita.info

