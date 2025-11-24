Piano di pace per l’Ucraina Trump verso il rinvio della data di scadenza dell’accordo

Thesocialpost.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scadenza fissata per giovedì 27 novembre per l’accordo relativo al piano di pace in Ucraina potrebbe essere posticipata di qualche giorno. La notizia arriva da fonti citate dall’ Economist, secondo cui l’amministrazione statunitense sta valutando la possibilità di concedere un’ ulteriore settimana per il raggiungimento dell’intesa. La mossa, se confermata, potrebbe incidere sul calendario delle trattative e sulle strategie diplomatiche messe in campo dai protagonisti del dossier ucraino. Il contesto rimane complesso e delicato, con Washington che continua a monitorare l’evoluzione della situazione sul terreno e a coordinarsi con le autorità di Kiev per assicurare il sostegno necessario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

piano di pace per l8217ucraina trump verso il rinvio della data di scadenza dell8217accordo

© Thesocialpost.it - Piano di pace per l’Ucraina, Trump verso il rinvio della data di scadenza dell’accordo

Contenuti che potrebbero interessarti

piano pace l8217ucraina trumpUcraina, la controproposta europea al piano di pace di Trump: tutte le modifiche ai 28 punti - I leader europei, riuniti a Ginevra, hanno elaborato una bozza di mediazione al restrittivo piano di pace di Trump ... Scrive affaritaliani.it

piano pace l8217ucraina trumpPiano di pace per l’Ucraina, Trump apre alla proposta europea in 24 punti - La controproposta europea per il piano di pace in Ucraina piace a Trump e Marco Rubio sembra ottimista per una soluzione rapida dell’accordo ... Secondo quifinanza.it

piano pace l8217ucraina trumpUcraina, i 28 punti del piano di pace di Trump rivisti dai leader europei a Ginevra: difesa ridotta a 800 mila soldati e trattative aperte sul confine - Dopo una prima bozza più distante, il tentativo di mediazione: correggere i 28 punti di Trump ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piano Pace L8217ucraina Trump