Piano di pace per l’Ucraina Trump verso il rinvio della data di scadenza dell’accordo

La scadenza fissata per giovedì 27 novembre per l’accordo relativo al piano di pace in Ucraina potrebbe essere posticipata di qualche giorno. La notizia arriva da fonti citate dall’ Economist, secondo cui l’amministrazione statunitense sta valutando la possibilità di concedere un’ ulteriore settimana per il raggiungimento dell’intesa. La mossa, se confermata, potrebbe incidere sul calendario delle trattative e sulle strategie diplomatiche messe in campo dai protagonisti del dossier ucraino. Il contesto rimane complesso e delicato, con Washington che continua a monitorare l’evoluzione della situazione sul terreno e a coordinarsi con le autorità di Kiev per assicurare il sostegno necessario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

