Dopo mesi di tensioni e stalli diplomatici, la speranza di una soluzione del conflitto ucraino sembra ricevere una nuova spinta. A Ginevra, la delegazione americana guidata dal segretario di Stato Marco Rubio e quella ucraina capeggiata da Andriy Yermak hanno aperto un canale di dialogo che lascia intravedere segnali di ottimismo. Nonostante non siano stati rivelati i dettagli sui termini dell’accordo, fonti ufficiali parlano di progressi concreti e di una possibile intesa “rapida e duratura”. L’incontro è stato definito “produttivo” da entrambe le parti. Rubio ha sottolineato che si tratta del “miglior incontro di sempre” con la delegazione ucraina, mentre Yermak ha confermato il clima costruttivo, pur senza entrare nei dettagli della proposta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Piano di pace, i 24 punti della controproposta Ue. Incontro Rubio-Yermak: Trump e Zelensky sempre più fiduciosi