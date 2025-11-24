Piano di pace di Trump telefonata Zelensky-Kushner-Witkoff e il fraintendimento Ucraina-Usa

Il 16 novembre, due giorni prima che il sito Axios rendesse pubblico il presunto «piano in 28 punti» per la pace in Ucraina, i consiglieri di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, avevano già letto l’intero documento al telefono al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rivela la stessa Axios, aggiungendo nuovi dettagli su una vicenda diplomatica che si sta rivelando sempre più intricata. Secondo la precedente versione diffusa dalla Casa Bianca, il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov sarebbe stato informato del piano e avrebbe perfino dato un primo assenso, dichiarazione che Umerov ha successivamente negato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Piano di pace di Trump, telefonata Zelensky-Kushner-Witkoff e il fraintendimento Ucraina-Usa

