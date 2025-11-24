Piano delle opere pubblico e bilancio consolidato | convocato il Consiglio

Il presidente del consiglio comunale, Eligia Santucci, ha convocato la prossima seduta dell'Assise: si terrà giovedì 27 novembre alle ore 19.00 nell'aula consiliare di piazza Municipio, in prima convocazione; l'eventuale seconda convocazione è fissata per venerdì 28 novembre alla stessa ora.

