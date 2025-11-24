Physician Scientist di Airc e Cariplo | tra i vincitori Sabrina Testa e il Laboratorio Thec dell’Università di Parma

Il Laboratorio THEC dell’Università di Parma, diretto dal docente di Ematologia Giovanni Roti, e la specializzanda dell’Università di Milano Bicocca Sabrina Testa incrociano le loro strade di ricerca grazie al Progetto “Physician Scientist” di AIRC e Cariplo. Entrambi sono infatti tra i vincitori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Physician Scientist” di Airc e Cariplo: tra i vincitori Sabrina Testa e il Laboratorio Thec dell’Università di Parma

