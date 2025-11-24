Persona dispersa nel mare Adriatico nelle ricerche impegnato anche l' elicottero dei vigili del fuoco di Pescara

Ricerche in corso per una persona dispersa in mare a Senigallia. Come si legge su AnconaToday, i vigili del fuoco stanno effettuando le ricerche sia in mare che nel fiume Misa. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco da Pescara, sul posto anche 3 i sommozzatori e la squadra di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Persona dispersa nel mare Adriatico, nelle ricerche impegnato anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Pescara

