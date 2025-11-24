Permessi per la sosta residenti 2026 seconda chance per i comaschi | cosa sapere e come fare domanda

Le recenti modifiche al piano della sosta — nuove tariffe, ridefinizione degli stalli blu, riorganizzazione dei posti riservati ai residenti — hanno costretto il Comune e Como Servizi Urbani a riaprire il bando dei permessi agevolati per il 2026.L’aggiornamento delle regole ha infatti reso. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Permessi per la sosta residenti 2026, seconda chance per i comaschi: cosa sapere e come fare domanda

