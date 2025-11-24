Perché trattiamo male le persone che amiamo lo psicologo Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili

Spesso sfoghiamo lo stress quotidiano sulle persone che amiamo, senza volerlo. Uno psicologo spiega a Fanpage.it perché si verifica questo fenomeno e come prevenirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché trattiamo male le persone che amiamo, lo psicologo “Al sicuro emergono parti emotive più vulnerabili” - Nelle relazioni più intime accade spesso qualcosa difficile da accettare e ancor più da spiegare: proprio con le persone che amiamo di più e contano di più per noi ci capita di essere meno gentili, pi ... Segnala fanpage.it

