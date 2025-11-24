Perché non c’è FBI stasera 24 novembre e data uscita episodio 8×7

aggiornamenti sulla programmazione di FBI stagione 8. La stagione 8 di FBI non andrà in onda questa sera, 24 novembre 2025, a causa di una pausa momentanea della rete CBS. Questa interruzione rappresenta una soluzione temporanea in una stagione caratterizzata da eventi importanti. La decisione di sospendere temporaneamente la trasmissione si inserisce nel quadro di una strategia di programmazione più flessibile, che permette alla rete di mantenere un ritmo stabile senza compromettere la qualità della narrazione. motivazioni e contesto della pausa di FBI. Il motivo principale di questa sospensione risiede nel fatto che CBS ha iniziato il nuovo ciclo televisivo 2025-2026 con un leggero ritardo rispetto ad altre emittenti come ABC e NBC. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

